Оперативный диссонанс: в каких сферах можно ожидать роста преступности в России

Наступивший 2025 год, по оценкам криминологов, принесет рост преступности, пусть не очень большой. Речь идет о громких проявлениях экстремизма, в первую очередь религиозного, значительном увеличении бытового криминала, росте ИТ-преступности.
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