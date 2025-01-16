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Оперативный диссонанс: в каких сферах можно ожидать роста преступности в России

Оперативный диссонанс: в каких сферах можно ожидать роста преступности в России

Наступивший 2025 год, по оценкам криминологов, принесет рост преступности, пусть не очень большой. Речь идет о громких проявлениях экстремизма, в первую очередь религиозного, значительном увеличении бытового криминала, росте ИТ-преступности.

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