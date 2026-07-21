Число погибших при крушении парома у берегов Гайаны достигло 27 человек

Число погибших в результате крушения парома MV Barima у берегов Гайаны достигло 27 человек. Об этом 20 июля сообщается в заявлении премьер-министра страны Марка Филипса, опубликованного на сайте правительства.
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