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ИА Регнум

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Число погибших при крушении парома у берегов Гайаны достигло 27 человек

Число погибших при крушении парома у берегов Гайаны достигло 27 человек

Число погибших в результате крушения парома MV Barima у берегов Гайаны достигло 27 человек. Об этом 20 июля сообщается в заявлении премьер-министра страны Марка Филипса, опубликованного на сайте правительства.

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