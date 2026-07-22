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Царьград

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Адвокаты Царукяна выступят в Sputnik Армения 24 июля

Адвокаты Царукяна выступят в Sputnik Армения 24 июля

24 июля в 11:00 адвокаты Эмин Хачатрян и Ерем Саркисян выступят с разъяснениями в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения.

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