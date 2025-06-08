Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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СМИ: Пентагон скрывал разработки нового оружия, распространяя слухи об НЛО

СМИ: Пентагон скрывал разработки нового оружия, распространяя слухи об НЛО

Как показало расследование, проведенное Пентагоном по поручению Конгресса США, военное ведомство скрывало реальные разработки оружия под видом дезинформации о существовании неопознанных летающих объектах, сообщает The Wall Street Journal.

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