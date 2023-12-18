Незаконная вырубка леса в Ниспоренах: на какую сумму оштрафовали нарушителей

В Ниспоренах инспекторы по охране окружающей среды совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели операции по борьбе с незаконной вырубкой леса и транспортировкой древесины без документов о происхождении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии