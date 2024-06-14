Киев атаковал Ростовскую область: главное за сутки

МОСКВА, 14 июня, ФедералПресс. Киев атаковал Ростовскую область беспилотниками, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, Россия на СБ ООН предупредит о геополитических рисках применениях оружия по ее территории.
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