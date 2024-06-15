Японский производитель виски Nikka увеличивает инвестиции

6 миллиардов иен (3,4 млрд руб.) инвестирует в складские помещения японская компания Nikka Whiskey Distilling в этом году, чтобы увеличить свои производственные мощности и удовлетворить растущий спрос за рубежом, сообщает 15 июня деловое агентство Kyodo News.