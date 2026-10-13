СвЖД запускает туристический ретропоезд в Верхотурье

В четверг, 22 октября, состоится промо-рейс ретропоезда «Уральский экспресс. В Верхотурье». Новый однодневный тур от СвЖД позволит познакомиться с историей и уникальной архитектурой духовной столицы Урала.
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