Эксперт объяснил, почему не всегда нужно удалять о себе все данные в Сети

Людям некоторых профессий не стоит полностью удалять о себе все данные в Сети, лучше будет оставить приемлемый минимум, заявил инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов в разговоре с «Праймом».
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