Решение о поставках крылатых ракет «Taurus» Украине является положительным решением, а их использование для ударов по российским городам будет обоснованным.
Немцев давно Готенланд беспокоит
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
N
Nata
Лишнее напоминание о том, что гад ползучий воспитает такого же гада ползучего, но с учетом собственных ошибок. Из гиены котеночек не получится.Не надо питаться иллюзиями.
Ответить
4 час.
Людмила Фирстова
И начнём 3 мировую войну?
Ответить
3 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Видно у этой суки не детей, не внуков нет. Поэтому и несет всякую ересь.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии