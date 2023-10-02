Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Сергей Дроздов
    аффтар - ты дебил ! какие они нахрен вОйны50 тысяч отборных...
  • Андрей nirVAna
    более того самая хитрая хитрость для хитрых это честность , им не дано ее понять и освоить ТАВРИДА как кость в горле ...Пучок за пятачок:...
  • Юдкевич Сергей
    Видно у этой суки не детей, не внуков нет. Поэтому и несет всякую ересь.Немцев давно Готе...

Немцев давно Готенланд беспокоит

Немцев давно Готенланд беспокоит

Решение о поставках крылатых ракет «Taurus» Украине является положительным решением, а их использование для ударов по российским городам будет обоснованным.

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Комментарии
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N
Nata
Лишнее напоминание о том, что гад ползучий воспитает такого же гада ползучего, но с учетом собственных ошибок. Из гиены котеночек не получится.Не надо питаться иллюзиями.
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4 час.
Людмила Фирстова
И начнём 3 мировую войну?
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3 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Видно у этой суки не детей, не внуков нет. Поэтому и несет всякую ересь.
Ответить
2 час.

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