Медведева сыграет за «Динамо» в матче с «Амкалом»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева дебютирует в футбольном матче. По информации Sport24, фигуристка примет участие в товарищеском матче между московским «Динамо» и «Амкалом».
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