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Китай

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Китайская сторона заставила филиппинское судно покинуть территориальные воды вблизи острова Хуанъяньдао

Южно-Китайское море, 8 апреля /Синьхуа/ -- Китайская сторона приняла решительные меры по отношению к филиппинскому судну морской полиции, которое серьезно нарушило работу правоохранительных органов Китая, и заставила его покинуть территориальные воды вблизи острова Хуанъяньдао.

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