В Госдуме назвали единственный вариант удваивания пенсии на 10 лет раньшеПереносить удвоение фиксированной части пенсионных выплат с 80 на 70 лет нецелесообразно, так как в этом возрасте люди еще готовы работать.
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Эту бесараб срочно перевести на среднюю зарплату по региону откуда её выбрали. Причем на среднюю зарплату лиц её возраста, образования и длительности стажа, включая пенсионеров и их пенсии! Снять все льготы, включая добавки и бенефиты что она получает как депусрат.
Посмотрим как долго она проживёт на них и как скоро запоёт совсем другую песню!
В целом мне становится стыдно за краснодарцев. Вы голосовали за списки едросов, но вы хоть смотрели за кого голосовали? У вас в списках Думы какой-то ряженый казак, Затулин и эта Бесараб - люди которые даже не живут в крае, понятия не имеют как живёте вы, люди для которых Россия просто кормушка, а действия направлены на уничтожение русского народа!