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  • ВераВерная
    Спасибо за пост, посвящённый замечательному режиссёру и актёру Владимиру Басову. Он был героическим мужчиной. Оказать...Владимиру Басову ...

Владимиру Басову 100 лет...

Владимиру Басову 100 лет...

Его нельзя было соблазнить временем пребывания в кадре, он предпочитал эпизодические роли, из которых он мог вылепить что-то незабываемое и уникальное.

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Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за пост, посвящённый замечательному режиссёру и актёру Владимиру Басову. Он был героическим мужчиной. Оказаться сразу после школы на войне, достойно исполнить свой воинский долг и остаться живым, это достойно уважения! А за его работы в мирной жизни мы его помним и любим всегда, светлая память!
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Владимир Алтайцев
Великий  актёр, вечная память ему.
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