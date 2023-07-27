Владимиру Басову 100 лет...

ВераВерная

Спасибо за пост, посвящённый замечательному режиссёру и актёру Владимиру Басову. Он был героическим мужчиной. Оказаться сразу после школы на войне, достойно исполнить свой воинский долг и остаться живым, это достойно уважения! А за его работы в мирной жизни мы его помним и любим всегда, светлая память!