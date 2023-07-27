Его нельзя было соблазнить временем пребывания в кадре, он предпочитал эпизодические роли, из которых он мог вылепить что-то незабываемое и уникальное.
Владимиру Басову 100 лет...
Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за пост, посвящённый замечательному режиссёру и актёру Владимиру Басову. Он был героическим мужчиной. Оказаться сразу после школы на войне, достойно исполнить свой воинский долг и остаться живым, это достойно уважения! А за его работы в мирной жизни мы его помним и любим всегда, светлая память!
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3 час.
Владимир Алтайцев
Великий актёр, вечная память ему.
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2 час.
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