Лучший рецепт приготовления рыбы. Незаслуженно забытое блюдо советской кухни

Тушеный хек с овощами – это полезное, вкусное и лёгкое в приготовлении блюдо. Хек – одна из самых доступных рыб, известная своим нежным мясом, низким содержанием жира и высоким содержанием белка.
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