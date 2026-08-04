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Майкл Джордан с отрывом обогнал Леброна Джеймса как величайший игрок в истории по мнению экспертов

Доцент кафедр государственной политики, политологии и образования университета Виргинии Джон Холбейн решил выяснить, кто, по общему мнению, является величайшим игроком НБА всех времен: Майкл Джордан или Леброн Джеймс .

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