Резервисты Национальной армии принимают участие в пятидневных учениях

Резервисты Вооруженных сил в эти дни принимают участие в учениях, организованных с целью проверки навыков военнослужащих и предоставления им возможности использовать технику и оружие, имеющиеся в распоряжении Национальной армии.
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