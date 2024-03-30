Кустурица снимет в Сочи фильм Фильм расскажет зрителям о молодом трубочисте, который в свободное время становится другом тем, кто нуждается в компании или внимании.
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Кустурица снимет в Сочи фильм Фильм расскажет зрителям о молодом трубочисте, который в свободное время становится другом тем, кто нуждается в компании или внимании.