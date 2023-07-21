Аргументы недели

98 706 подписчиков

Постпред в Вене Ульянов: ни малейших оснований для денонсации ДСНВ Соединенными Штатами или Россией сейчас нет

Постпред в Вене Ульянов: ни малейших оснований для денонсации ДСНВ Соединенными Штатами или Россией сейчас нет

Ни малейших оснований для денонсации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) Соединенными Штатами или Российской Федерацией в настоящий момент нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх