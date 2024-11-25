Фундамент мелкого заложения под крыльцо? Не надо!

Источник фото: https://fundament-tver.ru/uslugi/resheniya/fundament-pod-kry. Добрый день, уважаемые гости и подписчики канала "Строю для Себя"! Строительные нормы и правила в строительстве предусматривают использование различных видов фундаментов, в том числе и фундаменты мелкого заложения (ФМЗ).