Нетаньяху назвал причины перемирия с Ливаном

Израиль заключил перемирие с ливанской исламистской группировкой шиитского толка «Хезболла», чтобы приготовиться к отражению возможной агрессии со стороны Ирана, объяснил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
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