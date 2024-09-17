Вкусные картофельные зразы с грибами

Ингредиенты картофель - 1000 г (у меня красный) яйцо - 1 шт. мука - 80 г лук - 1 шт. шампиньоны - 300 г чеснок - 1 зубчик соль перец масло подсолнечное (для жарки) Рецепт приготовления Приготовить начинку.