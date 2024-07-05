Война всё чаще стучится в наши дома. И длительность этого кошмара прямо пропорциональна тому, какой вклад вносит каждый в её завершение.
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Война всё чаще стучится в наши дома. И длительность этого кошмара прямо пропорциональна тому, какой вклад вносит каждый в её завершение.