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Tempo: портреты Байдена и Нетаньяху сожгли у посольства США в Индонезии

Tempo: портреты Байдена и Нетаньяху сожгли у посольства США в Индонезии

В Индонезии во время акции в поддержку Палестины народа перед посольством США в Джакарте демонстранты сожгли портреты американского лидера Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет Tempo.

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