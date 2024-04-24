Война на Украине может достичь решающей точки к летнему саммиту НАТО

Учитывая кажущуюся тупиковую ситуацию на земле, и несмотря на явные успех Украины в ее войне против России, некоторые аналитики сегодня приходят к выводу о том, что Украина движется к урегулированию путем переговоров.
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