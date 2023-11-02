Глава Дагестана отказал Хабибу Нурмагомедову в просьбе простить виновников погромов в Махачкале

Сергей Меликов заявил, что виновные ответят по закону.Глава Республики Дагестана Сергей Меликов отказал бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову в просьбе простить участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.
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