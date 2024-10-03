Родителей детей-квадроберов предложили наказывать и лишать прав

Само движение сравнили с одним из запрещенных в России Депутат Государственной Думы Сергей Колунов обратился к уполномоченному по правам ребенка с инициативой о разработке мер ответственности для родителей, чьи дети участвуют в квадробинге.
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