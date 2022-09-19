Армяно-российский товарооборот вырос на пятьдесят процентов за семь месяцев

ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Армяно-российский товарооборот за семь месяцев 2022 года вырос почти на 50%, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, выступая в Ереване на IX Российско-армянском межрегиональном форуме.