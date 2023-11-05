Новороссийские десантники показали зачистку позиций ВСУ у Работино - Вербового

Страна и люди

В День военного разведчика Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы разведывательной группы новороссийских десантников по зачистке позиций вооруженных формирований украинских националистов на Запорожском направлении в районе населенных пунктов Вербовое и Работино : https://tvzvezda.