Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Новороссийские десантники показали зачистку позиций ВСУ у Работино - Вербового

Новороссийские десантники показали зачистку позиций ВСУ у Работино - Вербового

В День военного разведчика Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы разведывательной группы новороссийских десантников по зачистке позиций вооруженных формирований украинских националистов на Запорожском направлении в районе населенных пунктов Вербовое и Работино : https://tvzvezda.

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