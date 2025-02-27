В ДНР перехватили переговоры командиров ВСУ, отправлявших бойцов на смерть

Народная милиция ДНР перехватила радиопереговоры между представителем командно-наблюдательного пункта с позывным Сигма и командирами на позициях ВСУ в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) с позывными Селезень и Качур.
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