Россия отказалась убирать японскую хризантему с памятника Победе в ВМВ

Генконсульство Японии в Хабаровске за сутки до открытия мемориального комплекса, посвященного победе над этой страной и окончанию Второй мировой войны, предлагало удалить символ императорской хризантемы из оформления монумента.
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