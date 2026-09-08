Врачи Владивостока спасли мужчину после двух остановок сердца

Во Владивостоке 50-летний мужчина был спасен врачами после двух остановок сердца. Реанимационные мероприятия длились 35 минут.
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