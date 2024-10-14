На маршруты МЦД поставят ещё 110 вагонов поезда «Иволга 4.0» до конца года

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что до конца 2024 года на маршруты Московских центральных диаметрах (МЦД) планируется поставить ещё 110 вагонов современного отечественного поезда «Иволга 4.
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