На маршруты МЦД поставят ещё 110 вагонов поезда «Иволга 4.0» до конца года

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что до конца 2024 года на маршруты Московских центральных диаметрах (МЦД) планируется поставить ещё 110 вагонов современного отечественного поезда «Иволга 4.