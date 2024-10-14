RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 389 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    Дяденька, пора бы знать, что словаки всегда были расположены к России, в отличие от чехов. И потом- одно дело политик...Евродепутат Блага...
  • ЮрийОгневед Литовченко
    ой, а шо таки случилось, раньше всё хорошо ведь было???🤣Евродепутат Блага...
  • Георгий Михалев
    Равноправие это декларация, такая же как в ЕС.«Путь равноправно...

На маршруты МЦД поставят ещё 110 вагонов поезда «Иволга 4.0» до конца года

На маршруты МЦД поставят ещё 110 вагонов поезда «Иволга 4.0» до конца года

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что до конца 2024 года на маршруты Московских центральных диаметрах (МЦД) планируется поставить ещё 110 вагонов современного отечественного поезда «Иволга 4.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх