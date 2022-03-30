От пирожков с крабом до леденцов с дикоросами: молодёжные гастро-стартапы прокачали на ДВ

От пирожков с крабом до леденцов с дикоросами: молодёжные гастро-стартапы прокачали на ДВ

Будущие и начинающие предприниматели Дальнего Востока приняли участие в двухдневном фуд-инкубаторе в рамках проекта "Лаборатория молодёжных стартапов дальневосточной кухни Pacific Russia Food Lab".

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