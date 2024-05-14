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Прогноз на бой Стрикленд – Коста на UFC 302: коэффициенты и ставки на бой 2 июня

Прогноз на бой Стрикленд – Коста на UFC 302: коэффициенты и ставки на бой 2 июня

Сколько же восторгов было не только у поклонников Шона Стрикленда, но и у нейтральных любителей смешанных единоборств после победы американца в бою с Исраэлем Адесаньей.

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