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Койта об РПЛ и австрийской Бундеслиге: «В России больше силовой борьбы. Чемпионат очень заточен на физику» 

В июле форвард перешел в ЦСКА из «Ред Булл». «РПЛ отличается от австрийской Бундеслиги. В России больше силовой борьбы.

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