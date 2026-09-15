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Аргументы и Факты

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Блогера Сюткина приговорили к шести годам колонии по делу о фейках о ВС РФ

Блогера Сюткина приговорили к шести годам колонии по делу о фейках о ВС РФ

Зюзинский суд Москвы приговорил «историка русской кухни», блогера Павла Сюткина* к шести годам заключения по делу о публичном распространении фейков о ВС РФ, сообщают суды общей юрисдикции столицы.

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