Путин назвал значимой ведущуюся в России избирательную кампанию

Президент России Владимир Путин назвал значимой ведущуюся в стране избирательную кампанию. «Считаю важным обратиться к вам сейчас, когда в нашей большой стране проходит значимая, во многом определяющая избирательная кампания», — сказал он в ходе обращения к гражданам в преддверии выборов.