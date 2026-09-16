Путин назвал значимой ведущуюся в России избирательную кампанию

Президент России Владимир Путин назвал значимой ведущуюся в стране избирательную кампанию. «Считаю важным обратиться к вам сейчас, когда в нашей большой стране проходит значимая, во многом определяющая избирательная кампания», — сказал он в ходе обращения к гражданам в преддверии выборов.
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