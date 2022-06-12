Магуайр о Лиге наций: «Англия хочет выиграть группу, но нужно забивать больше»

Защитник сборной Англии Харри Магуайр высказался о матче с Италией (0:0) в Лиге наций. «Мы хотим выиграть группу, однако всего один гол в трех матчах свидетельствует о том, что нам нужно забивать больше.
Популярные статьи
- Этери Тутберидзе о новости, что она хотела бы работать в США: «Очередной фейк»
- Тутберидзе хочет тренировать в США, но не может взять туда всех своих фигуристов (The Skating Lesson)
- Лайшев о решении ISU закрыть допинговые дела в отношении россиян, открытые на основе базы данных LIMS: «Справедливость восторжествовала»
Свежие комментарии