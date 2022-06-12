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Магуайр о Лиге наций: «Англия хочет выиграть группу, но нужно забивать больше»

Защитник сборной Англии Харри Магуайр высказался о матче с Италией (0:0) в Лиге наций. «Мы хотим выиграть группу, однако всего один гол в трех матчах свидетельствует о том, что нам нужно забивать больше.

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