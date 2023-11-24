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Донована Митчелла беспокоит травма подколенного сухожилия

Звездный защитник «Кливленда» Донован Митчелл выбыл из строя с травмой подколенного сухожилия. Митчелл, который набирает 29,2 очка в среднем за игру, пропустил 4 матча подряд.

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