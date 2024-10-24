СБКТС — как машине получить допуск на дороги

Что такое СБКТС СБКТС – это свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Этим документом удостоверяется соответствие отдельного ТС в рамках стран Таможенного союза, куда входят Россия, Кыргызстан, Казахстан, Армения, Беларусь.