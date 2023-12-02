Актёр из клипа "Тает лёд" группы "Грибы" Денис Степанов погиб в ходе СВО

Он служил в стрелковом отделении стрелком-помощником гранатомётчика.Двое уроженцев республики Коми Денис Степанов и Руслан Рочев, которые получили известность благодаря съёмкам в клипе на песню украинской группы "Грибы" под названием "Тает лёд", погибли в зоне проведения специальной военной операции.