Актёр из клипа "Тает лёд" группы "Грибы" Денис Степанов погиб в ходе СВО

Он служил в стрелковом отделении стрелком-помощником гранатомётчика.Двое уроженцев республики Коми Денис Степанов и Руслан Рочев, которые получили известность благодаря съёмкам в клипе на песню украинской группы "Грибы" под названием "Тает лёд", погибли в зоне проведения специальной военной операции.
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