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Поп-певицу Дженнифер Лопес сняли при попытке скрыть обручальное кольцо

Актрису Дженнифер Лопес заметили фотографы на улицах Лос-Анджелеса. Она пыталась скрыть обручальное кольцо на левой руке, но фотографии, опубликованные в интернете, показывают, что она не смогла спрятать его под рукавом кофты.

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