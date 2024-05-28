Поп-певицу Дженнифер Лопес сняли при попытке скрыть обручальное кольцо

Актрису Дженнифер Лопес заметили фотографы на улицах Лос-Анджелеса. Она пыталась скрыть обручальное кольцо на левой руке, но фотографии, опубликованные в интернете, показывают, что она не смогла спрятать его под рукавом кофты.
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