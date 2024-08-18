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Разворовали и предали. В Словакии объяснили, как Запад заполучил Украину. Киев продали свои же – буквально

Разворовали и предали. В Словакии объяснили, как Запад заполучил Украину. Киев продали свои же – буквально

© AP Photo / Dmitry LovetskyСегодня 368 прочитали После развала СССР в бывших республиках к власти пришли компрадорские элиты, которые "открыли" Западу свои страны и урвали себе кусок пожирнее, пишет Slovo.

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Комментарии
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Владимир Карпов
И что ??? Разве это новость ??? Это известно давным-давно ...!!! Вот только вопрос - почему наши изначально это не предвидели и ничего не сделали, чтобы это предотвратить ???
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11 час.

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