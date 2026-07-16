МОК заявил, что не изменит позицию по допуску российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует менять свою позицию по вопросу участия российских спортсменов в международных турнирах и возможного восстановления в правах Олимпийского комитета России (ОКР), несмотря на призывы ряда европейских государств пересмотреть решение.