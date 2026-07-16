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Наш потерянный мир

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МОК заявил, что не изменит позицию по допуску российских спортсменов

МОК заявил, что не изменит позицию по допуску российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует менять свою позицию по вопросу участия российских спортсменов в международных турнирах и возможного восстановления в правах Олимпийского комитета России (ОКР), несмотря на призывы ряда европейских государств пересмотреть решение.

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