+7 (918) 664-55-55 Создай своё родовое поместье в 40 мин от Чёрного моря Большие участки от 1 гектара Безопасная закрытая территория Сообщество единомышленников Площадь поселения ‒ 600 Гектаров 153 участка уже продано Поселение рассчитано на 250 участков и больше половины уже заняты, успевайте присоединиться.
Родовое поместье 2
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Юрий Ильинов
https://taudok.mirtesen.ru/blog/43828424284/Sozday-svoyo-rodovoe-pomeste?utm_referrer=mirtesen.ru
Создай своё родовое поместье - Тайная доктрина - 9 марта - 43828424284
Тайная доктрина - МирТесен
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