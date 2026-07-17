❕ Женскую могилу III века обнаружили крымские археологи на могильнике Опушки В Крыму стартовала девятнадцатая Опушкинская экспедиция.
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❕ Женскую могилу III века обнаружили крымские археологи на могильнике Опушки В Крыму стартовала девятнадцатая Опушкинская экспедиция.