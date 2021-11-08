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В России закончились ковикулы

В России закончились ковикулы

Сегодня для большинства россиян началась обычная рабочая неделя. И только в Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях региональные власти решили продлить режим длинных выходных, чтобы стабилизировать ситуацию с коронавирусом.

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