В России закончились ковикулы

Сегодня для большинства россиян началась обычная рабочая неделя. И только в Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях региональные власти решили продлить режим длинных выходных, чтобы стабилизировать ситуацию с коронавирусом.
Сегодня для большинства россиян началась обычная рабочая неделя. И только в Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях региональные власти решили продлить режим длинных выходных, чтобы стабилизировать ситуацию с коронавирусом.
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