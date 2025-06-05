Миңнеханов Татарстан белән Кыргызстан арасында товар әйләнеше өч мәртәбә артуын белдерде

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Кыргызстан Президенты Садыр Жапаров белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов Жапаровка кунак итеп чакырганы өчен рәхмәт белдерде һәм Россия белән Кыргызстан арасындагы дустанә мөнәсәбәтләр контекстында хезмәттәшлекне ныгытуның мөһимлеген искәртте.
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