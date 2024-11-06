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Царьград

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АБН 24: туристка назвала страны с самым лучшим отношением к русским

АБН 24: туристка назвала страны с самым лучшим отношением к русским

Список наиболее дружелюбных к русским туристам мест оказался неожиданным.Опытная путешественница, посетившая более 30 стран, рассказала, с каким отношением к русским туристам она сталкивалась в разных частях света.

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